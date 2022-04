Profughi Ucraina, l’Assessore Napoli: “Valuteremo tutte le offerte”

CIVITAVECCHIA – “Continuano a giungere a me, al Sindaco e a consiglieri delegati idee e offerte per la comunità ucraina ospitata a Civitavecchia da una struttura privata. Ringraziamo delle proposte molto generose e ribadiamo quanto già espresso in altre occasioni: appena acquisite tutte le direttive e le indicazioni dalla Protezione civile regionale e dalla Prefettura, incontreremo le realtà che ci hanno contattato per valutare le varie opportunità. Civitavecchia ha un grande cuore, che deve però trovare la giusta modalità per essere espresso”. Così l’Assessore al Terzo settore, Cinzia Napoli.