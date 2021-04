Procedure più veloci per il rinnovo dei contrassegni per disabili

CIVITAVECCHIA – A seguito di numerose segnalazioni in merito alla procedura per il rinnovo dei contrassegni per disabili, il Tavolo tecnico per la cultura dell’agibilità ha chiesto un incontro con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale

Ricevuti lo scorso 9 marzo dal Segretario Generale Pompeo Savarino e dal Comandante della Polizia Locale Ivano Berti, i rappresentanti del Tavolo hanno rappresentato le problematiche relative alla “macchinosa” procedura per la richiesta ed il ritiro, avanzando delle proposte accolte dal Segretario e dal Comandante ovviamente nei limiti delle Leggi vigenti.

“Sono iniziate, da parte dell’Amministrazione, le procedure burocratiche per lo snellimento e la semplificazioni – spiega la Presidente del Comitato, Elena De Paolis – Abbiamo mantenuto alta l’attenzione al problema e sistematicamente abbiamo avuto contati con il Segretario e con il Comandante. Oggi il Comandante Berti ha comunicato a questa presidenza che hanno messo in atto tutte le procedure di snellimento proposte e concordate ovvero, sarà possibile chiedere il rinnovo e/o il contrassegno anche a mezzo PEC con le procedure semplificate sul sito del Comune senza dovere andare più volte al Comando con grave disagio anche in considerazione che l’ufficio preposto non è accessibile ai disabili. Tali procedure saranno applicabili entro un paio di mesi poiché trattandosi di innovazioni tecnologiche è necessario l’acquisizione dei presidi necessari al buon funzionamento del servizio. Ovviamente saranno valide anche le vecchie procedure fin qui adottate dalla Amministrazione”.