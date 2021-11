Primo congresso per l’ANPI Civitavecchia: eletto il nuovo Comitato di sezione

CIVITAVECCHIA – Venerdì 26 novembre la sezione cittadina dell’ANPI Civitavecchia ha celebrato il suo primo congresso.

Durante i lavori del Congresso le cittadine e i cittadini intervenuti hanno rimarcato i notevoli risultati raggiunti dalla Sezione, tracciando al contempo la via da seguire nel prossimo futuro, sempre nel nome dell’antifascismo e della difesa dei valori costituzionali tracciati dalla Resistenza.

Gli iscritti all’Associazione hanno quindi eletto all’unanimità il nuovo Comitato di Sezione dell’ANPI di Civitavecchia che risulta così composto: Giorgio Gargiullo, Giordano Luciani, Valentina Di Gennaro, Gennaro De Crescenzo, Francesca Megna, Dario Oliva, Emilia Iacoponi, Alice Pettinari, Damiano Carbonari, Maria Grazia Pizzino, Antonella Iacino, Adalberto Tombolelli, Vasco Sacco, Alessandra Lecis, Dario Bertolo ed Enrico Veneruso.

In conformità alle disposizioni statutarie, nel corso della prima riunione i componenti del neoeletto comitato di sezione provvederanno a nominare i nuovi organi esecutivi della sezione ANPI.

Un ringraziamento particolare viene rivolto dall’ANPI cittadina al Presidente provinciale Fabrizio De Sanctis per il contributo fondamentale offerto al Congresso in qualità di garante, nonché alla Compagnia Portuale di Civitavecchia, nella persona del presidente Patrizio Scilipoti, per il sostegno che da sempre garantisce alla Associazione.