Prima riunione programmatica per il consorzio dell’Osservatorio ambientale: sarà riattivato il monitoraggio dell’aria

CIVITAVECCHIA – In settimana si è tenuta al Lido di Tarquinia la prima riunione programmatica del Consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale. Vi hanno preso parte tutti i Sindaci e i membri del consiglio di amministrazione. Fra gli obiettivi da raggiungere nell’immediato, vi sono quelli di riattivare il monitoraggio della qualità dell’aria, anche con riferimento a quelle centraline che attualmente sono spente o non funzionanti.

“Il Consorzio – si legge in una nota di Palazzo del Pincio – secondo le linee guida tracciate dai sindaci, dovrà essere un soggetto strumentale funzionale a governare il processo di transizione ecologica in maniera da ottemperare alla vocazione del territorio all’interno di un grande progetto di sostenibilità, che dovrà riguardare e comprendere tutti i Comuni facenti parte del raggruppamento. Il presidente del Consorzio Tidei, il vicepresidente Iacomelli ed i consiglieri hanno espresso con grande entusiasmo la volontà di iniziare fin da subito un importante lavoro di programmazione e sostegno, seguendo gli indirizzi dettati dall’Assemblea dei sindaci, partendo dalle urgenze e nel contempo avviando i progetti di più ampio respiro per il territorio”.