“Presa Diretta” a Civitavecchia per raccontare la servitù energetica e la transizione col gas

CIVITAVECCHIA – Oggi una troupe di Presa Diretta sarà a Civitavecchia per raccontare, partendo dai territori, dalle loro storie e dalle loro lotte, le motivazioni per cui la transizione ecologica basata sul gas, ovvero su un combustibile fossile, non può essere definita tale.

Ne dà notizia il Comitato SOLE, che commenta così la notizia: “Sarà un’importante occasione per raccontare come le multinazionali fossili hanno inquinato ambiente e coscienze, le drammatiche condizioni dell’occupazione locale, le motivazioni per cui i cittadini si sono attivati per proporre alternative possibili come il progetto dell’offshore eolico che andrà ad ambientalizzare il porto e “Porto bene comune” e illustrare i contenuti degli stessi”.