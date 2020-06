Porto. Lavori spediti per il nuovo pontile delle Autostrade del Mare

CIVITAVECCHIA – Completati i pali del primo impalcato del pontile numero due; iniziata la prefabbricazione degli elementi in cemento armato che verranno collocati proprio sui pali. Questo lo stato di avanzamento dei lavori della nuova banchina della darsena traghetti nell’ambito del progetto ‘‘BClink: MoS for the future”, cofinanziato dall’Unione Europea con l’importante contributo a fondo perduto di 2,2 milioni. Il Consorzio Stabile Grandi Lavori e l’impresa consorziata esecutrice R.C.M. Costruzioni S.r.l. hanno ripreso celermente i lavori a fine aprile a seguito del blocco causato dall’emergenza sanitaria ed in condizioni di totale sicurezza. L’AdSP, unitamente alla Direzione Lavori, ha, infatti, provveduto a fornire alle imprese le indicazioni necessarie per l’attuazione delle misure di sicurezza previste dai recenti aggiornamenti normativi per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Nei giorni scorsi il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo, ha voluto visitare il cantiere e vedere di persona lo stato di avanzamento dei lavori. Nell’occasione erano presenti l’Onorevole Claudio Mancini, il Presidente della Compagnia Portuale, Enrico Luciani e il suo Vice e consigliere comunale, Patrizio Scilipoti.

“I lavori sono ripresi e si procede speditamente – sottolinea di Majo – con l’impresa che ha recuperato, nei tempi di costruzione, quanto perso a causa del coronavirus. Nei primi mesi del prossimo anno il nostro porto avrà questa nuova importante infrastruttura la cui realizzazione è, oggi più che mai, fondamentale per rispondere all’ulteriore sviluppo del traffico Ro/Ro e Ro/Pax. Ciò, peraltro, non solo sulla ‘rotta’ Civitavecchia–Barcellona, sempre più competitiva per gli importanti investimenti compiuti dall’armatore Grimaldi in termini di vantaggi di carattere ambientale, ma anche, in virtù dell’attività di promozione che l’Authority sta portando avanti per l’attivazione di nuove linee marittime commerciali essenzialmente verso la sponda sud del Mediterraneo”.