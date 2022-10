Porti, PD Lazio: “9,2 miliardi per tutto il settore, importante investimento su Civitavecchia”

ROMA – “L’importante lavoro fatto dal ministro Giovannini, sostenuto dal Pd, ha previsto investimenti infrastrutturali per circa 9,2 miliardi di euro dal Pnrr”.

Lo scrivono in una nota Bruno Astorre, Segretario Pd Lazio, e Rocco Lamparelli, Responsabile mobilità Pd.

“Gli investimenti – prosegue la nota – sono accompagnati da numerose riforme riguardanti l’organizzazione delle attività portuali, la semplificazione e la digitalizzazione delle operazioni logistiche. È molto importante l’investimento sul Porto di Civitavecchia con l’obiettivo di aumentare la capacità portuale con interventi per lo sviluppo delle aree retroportuali (ultimo-penultimo miglio ferroviario e stradale) e all’efficienza energetica. Per noi Il sistema portuale è uno dei pilastri strategici della nostra economia. Abbiamo lavorato in sinergia con il ministro Giovannini per investimenti e riforme senza precedenti sulla portualità e mettendo i porti italiani nella posizione di competere meglio a livello internazionale” concludono.