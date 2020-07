“Porta a porta”, si cambia ancora in Zona 2

CIVITAVECCHIA – Ancora cambiamenti nella raccolta differenziata “porta a porta”. A partire dal 15 Luglio 2020, e per tutto il periodo estivo fino a nuova comunicazione, le utenze commerciali ed i cittadini residenti e/o domiciliati nella Zona 2 dovranno esporre i contenitori della raccolta differenziata dalle ore 21 (anziché dalle ore 9), analogamente a quanto già avviene in Zona 1.

“Per quanto la modifica nella esecuzione del servizio non appaia evidentemente sostanziale per il cittadino – si legge in una nota di Civitavecchia Servizi Pubblici – si tratta di una iniziativa fondamentale che consentirà un miglioramento del servizio e, allo stesso tempo, permetterà agli operatori di evitare di svolgere l’attività lavorativa nelle ore più calde della giornata. Va ribadito nuovamente come il nuovo orario di esposizione dei contenitori dei rifiuti ‘porta a porta’ riguardi solamente le utenze domestiche e commerciali ubicate nella Zona 2, dal momento che nella Zona 1 l’esposizione dei contenitori avviene già nelle ore serali. In questo modo l’esposizione dei contenitori della raccolta differenziata viene uniformata in tutte le zone della città (Zona 1 e Zona 2) senza più differenziazioni. Si raccomanda a tutti gli utenti di lasciare esposti i mastelli per tutto il tempo necessario all’espletamento del servizio. Pertanto indicativamente in Zona 2 il mastello dovrà rimanere esposto almeno fino alle ore 14. La CSP è certa che, dopo qualche probabile difficoltà nella fisiologica fase di riequilibrio, possa essere raggiunto il più importante risultato di miglioramento del servizio e ringrazia anticipatamente i Signori utenti per la disponibilità e la collaborazione, che rappresenta sempre il fattore determinante per la riuscita e la buona gestione del servizio”.