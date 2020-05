Porta a porta: le proposte della Lista Tarantino ed Europa Verde

CIVITAVECCHIA – “Abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco riguardanti i chiarimenti rispetto all’ultima deliberazione di Giunta, notando con soddisfazione un’intenzione prudente rispetto agli intenti di revoca del porta a porta su tutta la zona 2 cittadina espressi nell’atto di indirizzo politico della stessa”. Cosi in una nota il consigliere comunale Carlo Tarantino (Lista Civica Tarantino) e Gianluca Gori (Europa Verde).

“Siamo fermamente convinti – proseguono i due esponenti di centrosinistra – che il porta a porta sia uno dei metodi migliori per raggiungere traguardi ecosostenibili e sanitari, non certamente percorribili con altri processi, altresì siamo a disposizione per analizzare insieme all’amministrazione eventuali correttivi che portino beneficio ai cittadini e ai costi del servizio. Crediamo infatti che si possa studiare una modalità diversa per le zone urbane periferiche e meno popolate della città, non facilmente raggiungibili che certamente richiedono molto tempo per l’espletamento delle operazioni di raccolta e problemi agli stessi mezzi, ovviamente previa una attenta analisi di costi e benefici. Proprio nell’ottica di proporre soluzioni concrete abbiamo già redatto e consegnato agli atti una mozione ‘plastic free’ per premiare, attraverso sgravi fiscali, gli esercizi commerciali che abbandoneranno l’utilizzo della plastica monouso”.

“Riteniamo che le proposte contenute in questa mozione siano ancora più attuali adesso che siamo entranti nella fase 2 dell’emergenza Covid – concludono Tarantino e Gori – In questa fase infatti sarà ampio e diffuso l’utilizzo dell’asporto e quindi dell’imballo dei prodotti, ma anche l’uso di guanti e mascherine, che senza un apposito sostegno di attenzione e raccolta, potrebbe indurre l’abbandono indiscriminato nelle strade e negli arenili. Richiamando quindi i nostri cittadini, che hanno dimostrato una maturità eccezionale durante tutte le fasi di isolamento, a perseverare in comportamenti sostenibili non abbandonando DPI e imballaggi per strada, sollecitiamo altresì l’amministrazione per un rapido intervento con strumenti di raccolta e ritiro da installare in città, calendarizzando al più presto la nostra mozione.”