Porrello: “Soddisfazione per sventata chiusura Deposito fiscale di Civitavecchia”

ROMA – “Sono soddisfatto per la sventata chiusura del deposito fiscale di Civitavecchia, così come comunicato dall’agenzia delle Dogane e Monopoli, un ottimo risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra forze politiche e all’interessamento del direttore Marcello Minenna, incontrato la scorsa settimana proprio per trovare una soluzione alla vicenda. Ringrazio il Direttore per la sensibilità verso le necessità del territorio e per aver fatto rivedere il piano di sospensione alla società Logista Italia riconoscendo i vantaggi offerti dal deposito ai commercianti di tutto il comprensorio”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.