Porrello (M5S): “Grande soddisfazione avere la prima comunità energetica portuale a Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “Civitavecchia deve diventare il polo energetico del futuro, non del passato. Non posso che essere soddisfatto dall’apprendere che la prima comunità energetica portuale in Italia sarà a Civitavecchia. Le comunità energetiche sono un qualcosa in cui come Movimento 5 Stelle crediamo fortemente: grazie alle energie rinnovabili si limitano i consumi, si persegue il concetto di condivisione, si aumenta la produzione senza aggravio sull’ambiente. Si realizzano in sostanza diversi dei pilastri concettuali della transizione ecologica che con l’assessora Roberta Lombardi stiamo portando avanti nella Regione Lazio. In un momento storico in cui l’intero sistema paese è costretto a rivedere la sua politica di approvvigionamento energetico, la nascita di nuove comunità energetiche non può che essere salutata con grande soddisfazione”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.