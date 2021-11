Porrello: “L’Università Agraria prova a riscuotere crediti inesigibili dai suoi soci. Invierò a breve una diffida”

CIVITAVECCHIA – “L’Università Agraria prova a riscuotere crediti inesigibili dai suoi soci. Invierò a breve una diffida”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale del M5S Devid Porrello, vice presidente del Consiglio Regionale Lazio.

“Nei giorni scorsi – spiega Porrello – l’Università Agraria di Civitavecchia ha inviato una moltitudine di lettere ai suoi soci, chiedendo la riscossione di cifre risalenti in alcuni casi addirittura al 2006. Questo presunto credito che la UA di Civitavecchia vanta nei confronti di alcuni cittadini è solo l’ennesima dimostrazione del modo di fare di un ente che ormai da tempo ha perso il contatto con la realtà. Da una parte chiede, con toni piuttosto brutali e minacciosi, il versamente di crediti inesigibili in quanto prescritti essendo trascorsi oltre 10 anni; dall’altra dimostra una cattiva amministrazione anche degli affari ordinari perchè qualora questi crediti fossero oggettivamente dovuti, le pratiche per la riscossione dovevano essere state avviate già da tempo”.

“E’ quindi mia intenzione – conclude – diffidare il presidente Daniele De Paolis dal chiedere crediti inesigibili ai soci dell’Università Agraria e al contempo valuterò le azioni legali necessarie per tutelare i cittadini da questo modo di agire arrogante ma soprattutto illegittimo”.