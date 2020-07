Petrelli: usi civici accolta nostra richiesta di annullare la Determina del 2013

Importanti novità sul fronte usi civici a Civitavecchia nelle parole del consigliere Vittorio Petrelli per il ritiro della determina del 2013:

“E’ stata pubblicata ieri sera la Delibera di Giunta regionale nr. 476 del 21 luglio 2020

Che così recita:

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di rendere esecutiva, ai sensi dell’art. 15, 29 e 30 del RD 332/28, la ricognizione catastale del dott. Monaci di cui alla determinazione dirigenziale n G01938 del 21 febbraio 2019, parzialmente rettificata con successivo atto n.G2632/2019, per la parte relativa alle Tenute, Ferrara e XIII Quartucci…

2. di subordinare l’esecutività della ricognizione catastale condotta dal dott. Monaci riferita ai terreni siti all’interno della Tenuta delle Mortelle ad un successivo provvedimento a conclusione degli accertamenti in corso;

3. di disporre la cessazione dell’esecutività dell’intero accertamento tecnico ricognitivo dell’Arch. Rossi di cui all’Atlante Cartografico “Tenuta delle Mortelle” e Atlante Cartografico “Tenuta dei XIII Quartucci, di cui alla determinazione n. A07844 del 30/09/2013 ….. “

E’ scontato che questo atto è la risultanza di tante segnalazioni, di tante lotte, di tante istanze; certo è un passo in avanti per la Tenuta delle Mortelle ma si è talmente scottati del passato che ha visto numerose illegittimità, violazioni, e mancati rispetti di impegni che la vicenda non può essere considerata conclusa perchè siamo preoccupati delle tante pratiche negative cui abbiamo assistito questi 7 anni dall’approvazione di quella Determina e che adesso viene ritirata.

Il pensiero corre ai tanti danni che ha causato ai cittadini sia in termini di preoccupazioni che economici specie per quelli che hanno dovuto conciliare.

Ancora una volta non si tiene conto ancora della sentenza di appello Antonelli che ha escluso circa 1500 famiglie da questa iattura.

Non corrisponde a verità la motivazione per cui vengono dichiarate gravate da uso civico le Tenuta XIII Quartucci e la Tenuta Ferrara: non è affatto vero che non ci sono state osservazioni alla perizia Monaci per queste tenute.

Non abbassiamo la guardia anche perché il destino della Tenute delle Mortelle viene subordinato ad una nuova perizia; il nostro impegno va avanti!

Cogliamo l’occasione di informare i cittadini che lunedì 27 a partire alle ore 17,00 saremo in sede di via Nicola Mori per dare informare i cittadini e dare ragguagli sulla situazione”

Vittorio Petrelli