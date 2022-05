Petrelli: “Rendiconto: un’astensione che vuol essere un incoraggiamento”

CIVITAVECCHIA – Dal Consigliere comunale della lista civica “Il buon governo”, Vittorio Petrelli, riceviamo e pubblichiamo:

Il rendiconto che l’Amministrazione comunale ci presenta questa mattina è l’espressione di un altro anno difficile, che la città ha vissuto affrontando sfide straordinarie.

I tempi di crisi che attraversiamo hanno inevitabilmente condizionato tutte le attività, anche se la città tutta ha saputo reagire con energia.

Pur essendo una forza di minoranza non possiamo non prendere atto di queste difficoltà.

Ma diciamo di più. Con questa crisi, acuita dalla guerra in Europa, i ruoli di maggioranza e di opposizione non possono e non devono relegarsi a vecchi schemi del passato. Questo non significa che si debba fare una grande ammucchiata ma, pur nella distinzione dei ruoli, tutto quello che può favorire lo Sviluppo della città deve trovare un impegno comune.

Ci giungono delle sollecitazioni importanti per massicci investimenti che riguardono la fabbricazione di semiconduttori in Italia; la logistica di Civitavecchia potrebbe aiutarci in una autocandidatura.

Ci auguriamo che già dal prossimo consiglio del 27 si possa realizzare ed approvare un ordine del giorno che sia unitario per dare la massima disponibilità ad ospitare tale realtà.

Il nostro obiettivo, come forza civica, è che la città funzioni meglio e soprattutto abbia un futuro.

La politica per noi è un’attività da affrontare con spirito di servizio e programmi chiari. Senza ostacolare per partito preso chi lavora, né accettando passivamente progetti che non abbiano in cima interesse pubblico.

Aspettiamo anzi l’occasione di poter finalmente avere il modo e lo spazio di incidere portando il contributo del nostro gruppo civico nella cosa pubblica.

Pertanto, in questo senso, il nostro voto di astensione: uno stimolo al Sindaco, alla giunta ed alla maggioranza a fare di meglio per un città che deve trovare nel comune un sostegno concreto, in tempi di crisi e speriamo in tempo di rilancio”.

Vittorio Petrelli – Consigliere comunale Lista civica “Il buon governo”