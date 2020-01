Pescicoltura, PD: “Ma Magliani e l’Amministrazione prendono in giro i cittadini?”

CIVITAVECCHIA – Dal Partito Democratico di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Rispetto la realizzazione dell’impianto di allevamento ittico presso la Frasca l’Assessore Magliani non può non assumersi parte della responsabilità. Se è vero che nella precedente conferenza dei servizi la precedente Amministrazione non aveva espresso parere contrario, è altrettanto vero che sul verbale dell’ultima Conferenza dei Servizi, in cui Magliani ha partecipato in rappresentanza dell’attuale Giunta Tedesco, è testualmente riportato che ‘si consolida la posizione comunque favorevole del Comune di Civitavecchia’ e che ‘l’Assessore ribadisce che si riporta al documento depositato e alle conclusioni in esso contenute’, documento redatto dagli uffici del Comune in cui si dichiara parere favorevole. Dunque, ancora una volta, tante parole e strette di mani, rassicurazioni da parte dell’Amministrazione alla cittadinanza ed ai pescatori di difendere il territorio e poi in conferenza dei Servizi Magliani esprime parere favorevole.

Ci chiediamo a questo punto se ci sia una precisa volontà di prendere in giro i cittadini o se non ci si renda conto realmente dei problemi della nostra città”.

Partito Democratico Civitavecchia