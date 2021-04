Pedonalizzazioni ed esenzione Tosap per tutto il 2021 per sostenere il commercio

CIVITAVECCHIA – Con l’approssimarsi della zona gialla e dell’entrata in vigore delle nuove misure di contenimento antiCovid, meno restrittive, introdotte dal Governo, il Comune mette in campo nuove iniziative a favore del tessuto economico cittadino. Sono state infatti regolamentate le aree pedonali già esistenti ed istituite nuove zone in via sperimentale.

Inoltre sul sito del Comune (sezione Notizie) è stato caricato il modulo aggiornato per la domanda semplificata per l‘occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico. L’ iter resta invariato: il modello compilato e corredato degli allegati deve essere inoltrato alla PEC istituzionale comune.civitavecchia@legalmail.it.

Spiega l’Assessore Emanuela Di Paolo: “Attraverso il lavoro dei nostri uffici, il modulo è stato adeguato alle proroghe delle norme che esentano, lo ricordiamo, dal pagamento della Tosap fino al 31 dicembre. Insieme al Sindaco Tedesco e al comandante di Polizia locale Berti stiamo comunque seguendo in presa reale la situazione, con continui sopralluoghi anche sulla base delle preziose segnalazioni dei diretti interessati e dei consiglieri comunali”.

Aggiunge il Sindaco Ernesto Tedesco: “L’Amministrazione sta adottando tutte le misure possibili per agevolare le riaperture, soprattutto per permettere di lavorare in sicurezza ai ristoranti e in genere ai locali di somministrazione che per ora, a quanto detto dal Governo, potranno utilizzare solo gli spazi all’aperto. Questo va quindi visto come un inizio, perché intendiamo progressivamente adottare altre iniziative per rilanciare il territorio e le sue attività colpite da mesi di chiusure e restrizioni”.