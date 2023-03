PD solidale con i dipendenti di AdSP in sciopero

CIVITAVECCHIA – Partito Democratico solidale con i dipendenti di AdSP che sciopereranno il 13, 14 e 21 aprile.

“Evidentemente non entriamo nel merito delle questioni sollevate che attengono alle dinamiche delle relazioni sindacali – dichiara il segretario cittadino Piero Alessi – Confermiamo che evidentemente il nostro posto non può che essere accanto ai lavoratori: per di più sappiamo bene quanto la proclamazione di uno sciopero sia sempre una scelta difficile. Comunque, quando si manifesta disagio questo va ascoltato e, compatibilmente con i ruoli che ciascuno svolge, vanno con pazienza trovate le soluzioni più adeguate, a salvaguardia degli interessi tanto individuali che generali. Siamo certi che il senso di responsabilità delle parti in causa saprà individuare le strade migliori per ricucire quanto si è evidentemente lacerato, sotto il profilo delle relazioni, dei comportamenti e delle scelte concrete. Esprimiamo la nostra disponibilità, qualora richiesto, a svolgere nel rispetto dei ruoli, delle autonomie e delle competenze, quanto nelle nostre possibilità per sostenere un auspicabile composizione dei dissidi”.