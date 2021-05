PD: “Ottima la richiesta di Zingaretti di inserire Civitavecchia tra i porti core”

CIVITAVECCHIA – Dal PD Porto, Servizi e Logistica riceviamo e pubblichiamo:

“Ottima ed ineccepibile la posizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispetto alla questione dei porti core. Zingaretti ha saputo raccogliere, anche grazie alle sollecitazioni del PD Lazio e del Forum PD porto, le legittime richieste del mondo portuale del territorio, inviando al Presidente Draghi la richiesta ufficiale di inserimento tra i porti core del porto di Civitavecchia. Ciò permetterà, oltre al recepimento di finanziamenti dedicati allo sviluppo del settore commerciale, di connettere Civitavecchia con la rete europea del trasporto, con conseguenti ed importati risultati in termini di traffici, di occupazione e di sviluppo economico per l’intero interland.

Per queste ragioni continueremo a dare il nostro contributo, utilizzando ogni canale disponibile politico ed istituzionale, in particolar modo all’interno delle camere parlamentari, affinché il Governo dia seguito alla richiesta del Presidente Zingaretti e di tutto il territorio”.

PD Porto, Servizi e Logistica