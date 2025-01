PD Civitavecchia: “Solidarietà ai lavoratori portuali di Livorno”

CIVITAVECCHIA – “Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime la propria piena e convinta solidarietà ai lavoratori portuali di Livorno, costretti a far fronte a una situazione intollerabile e ingiusta. Il tentativo di demansionare e svilire il lavoro portuale è un attacco frontale alla dignità dei lavoratori e ai loro diritti fondamentali, conquistati con anni di lotte e sacrifici.

È inaccettabile che si cerchi di scaricare il peso della competitività e della ricchezza delle imprese interamente sulle spalle di chi lavora. I portuali non possono diventare carne da sacrificio in nome del profitto. Il lavoro non è una merce da deprezzare, ma un pilastro della nostra società che va tutelato con forza e determinazione.

A Civitavecchia, il lavoro portuale rappresenta un valore fondante della nostra comunità. Da decenni abbiamo costruito e difeso con determinazione una cultura che mette al centro la dignità, il rispetto e il benessere dei lavoratori. È una cultura che il centrosinistra cittadino ha sempre fatto propria, portandola avanti come simbolo di un impegno che guarda alle persone, non ai meri numeri.

Le vicende di Livorno ci toccano profondamente. Come Partito Democratico di Civitavecchia, sappiamo cosa significhi lottare per difendere i diritti dei portuali e ci sentiamo parte di questa battaglia. È una questione di solidarietà, ma anche di identità. La nostra storia e il nostro impegno affondano le radici proprio in quei valori che oggi vengono minacciati a Livorno: il rispetto per il lavoro e per chi lo svolge, la difesa delle comunità lavorative, la lotta contro ogni forma di sfruttamento.

Per questo, ribadiamo con forza che il Partito Democratico di Civitavecchia sarà sempre al fianco dei lavoratori, ovunque sia necessario. Non arretreremo di fronte a nessun ostacolo, non ci spaventerà nessun terreno accidentato, perché sappiamo che il lavoro è il cuore pulsante della nostra società e della nostra economia.

Siamo pronti a sostenere questa battaglia con ogni mezzo a nostra disposizione, perché non riguarda solo Livorno, ma l’intero sistema portuale italiano e, più in generale, il futuro del lavoro e della dignità di chi lavora. A Livorno, come a Civitavecchia, e ovunque ci siano diritti da difendere, il Partito Democratico ci sarà, senza paura e con la forza delle proprie convinzioni”

Enrico Luciani

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia