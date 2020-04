PD: “Civitavecchia-Orte, obiettivo strategico per ripartire”

CIVITAVECCHIA – Dal Circolo e dal Gruppo consiliare del Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo:

“In questo difficile periodo si rendono necessarie iniziative coraggiose per far ripartire l’economia, anche e soprattutto con investimenti pubblici per le infrastrutture seguendo procedure agili senza rinunciare ai criteri di trasparenza e corretta concorrenza tra le imprese.

Proprio seguendo il modello della ricostruzione del ponte di Genova, la Regione Lazio ha stanziato ulteriori 15 milioni di euro per riavviare le grandi opere bloccate e corroborare la ripresa dell’economia nel più breve tempo possibile con l’obiettivo di riaprire i cantieri già dai primi giorni di maggio.

Nel mirino di Regione e Governo tutte le principali arterie strategiche tra cui, e non poteva mancare, la trasversale Civitavecchia-Orte che beneficerà anche delle risorse necessarie con il decreto che verrà emanato a giorni così come reso noto dal Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Come rappresentanti del Partito Democratico della nostra Città, oltre all’auspicio che questo percorso di realizzi senza ulteriori difficoltà, esprimiamo soddisfazione e riconoscenza nei confronti di tutti coloro che si sono adoperati per il completamento dell’ultimo tratto di questa importantissima via di comunicazione tra il Tirreno e l’Adriatico aggiungendo, in tal modo, un importantissimo tassello per l’importanza del nostro scalo e per il riavvio del volano dell’economia di tutto il comprensorio”.

Circolo Partito Democratico Civitavecchia

Gruppo consiliare Partito Democratico Civitavecchia