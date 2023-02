PD: “Buon lavoro a Elly Schlein. Nuove sfide ci attendono, a che a Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – Anche il circolo cittadino del Partito Democratico plaude all’elezione di Elly Schlein e augura buon lavoro alla neo segretaria nazionale del PD.

“Il percorso congressuale che abbiamo avviato a seguito delle ultime elezioni politiche nazionali, che hanno visto l’affermarsi della destra, si è concluso, nel rispetto delle nostre regole consolidate, con Primarie aperte a iscritti e non iscritti – si legge in una nota del PD cittadino – L’esito è noto! Elly Schlein è la nuova Segretaria nazionale del Partito Democratico. A lei il Circolo del PD di Civitavecchia vuole inviare i migliori auguri di buon lavoro. A Stefano Bonaccini, nella veste di sfidante, vanno i nostri complimenti per le modalità con le quali ha condotto la sua campagna e per la serenità e responsabilità con cui ha accettato il giudizio degli elettori. La nostra giovane Segretaria ha di fronte sfide importanti. Si tratta di corrispondere alle aspettative e procedere sulla strada di un reale rinnovamento, che è una delle ragioni che hanno suggerito, a tutti noi, la via congressuale; si dovrà farlo, definendo una più chiara identità del partito, conservando la piena consapevolezza che è decisiva l’unità nella diversità; si tratterà inoltre di portare avanti con determinazione il nostro ruolo di ferma opposizione al governo di destra e sostenere un impianto di proposte che sappiano guardare ai bisogni delle persone a partire da coloro che sono più fragili sul piano economico e sociale. Si dovranno tenere insieme le ragioni di un mondo laborioso in grande sofferenza economica con l’affermazione piena di diritti individuali e collettivi e la salvaguardia dell’ambiente. Dovremo, ancora, essere in grado di esercitare un ruolo positivo per aiutare percorsi di pace e dare battaglia per costruire politiche sull’immigrazione che salvaguardino innanzitutto la vita umana e privilegino accoglienza e integrazione. Queste e molte altre sono le questioni sulle quali un rinnovato gruppo dirigente dovrà misurarsi”.

“Noi ci saremo – proseguono i democrat cittadini – come siamo abituati a fare sui territori; con una militanza ostinata, rafforzata da una incrollabile visione ideale che sostiene quotidianamente il nostro difficile lavoro di puro volontariato. Le Primarie, appena concluse, hanno visto una grande partecipazione, anche nella nostra città. Questo bagno di democrazia è forse la questione che più di ogni altra è piena di significato e merita di essere registrata con orgoglio. Il nostro elettorato si è espresso in modo chiaro e inequivocabile e non si potrà non ascoltarne la voce. Dobbiamo sentire tutti sulle nostre spalle la responsabilità per ciò che ci è stato chiesto. Ciascuno dovrà farlo nel proprio ambito. A noi compete di farlo sul nostro territorio, contrastando una amministrazione locale, di destra, insipiente, maldestra e inconcludente. A noi spetta la responsabilità di preparare, anche per la nostra città, l’alternativa. Nessuno si faccia illusioni. Il Partito Democratico esce dalle Primarie più forte e solido. Siamo consapevoli che mantenere e rafforzare le ragioni che tengono assieme la nostra comunità politica non è solo una responsabilità verso il PD; lo è verso il fronte progressista nel suo insieme e persino verso il Paese, che non può rinunciare, per tutelare il proprio sistema democratico, ad una forza di opposizione autorevole e radicata”.