PD, Alessi: “Siamo arrivati! Con pazienza e determinazione, con spirito unitario e disponibilità al dialogo”

CIVITAVECCHIA – “Siamo arrivati! Con pazienza e determinazione, con spirito unitario e disponibilità al dialogo, abbiamo realizzato un’impresa della quale possiamo ritenerci pienamente soddisfatti.

L’affermazione di Marco Piendibene alla carica di Sindaco ha un duplice significato: per un verso, evidentemente, a carattere cittadino ma, per un altro verso, ha uno spessore politico di natura sovracomunale che non deve sfuggire.

Con la vittoria netta della coalizione di centro-sinistra e movimento cinque stelle si volta pagina. Ci si lascia finalmente alle spalle una Amministrazione locale di centro destra incoerente, litigiosa e inconcludente. Si apre la porta ad un soffio di aria fresca e profumata che spazza via una cattiva politica spesso condita con interessi di parte, sopraffazione e insipienza.

Non sfugge che ci viene lasciato un fardello pesante. Una città priva di risorse economiche e alle prese con gravi e incipienti problemi occupazionali; una città che attraversa una crisi sociale e culturale che non ha precedenti nella sua storia recente. Soprattutto una città lasciata priva di una visione per il futuro.

Dunque, tutto da costruire; dal principio.

Dal punto di vista politico generale Civitavecchia, si conferma, come in altre lontane stagioni, un laboratorio di esperienze.

Anche dalla nostra città parte un messaggio forte e chiaro. La destra si batte solo, alla luce del sistema elettorale vigente, a condizione di mettere a sistema le differenze; di ricercare, ponendo al bando meschini interessi di bottega, le ragioni che possono unire forze politiche che, purtuttavia, condividono medesimi valori di fondo. Abbiamo ottenuto un primo importante e forse inaspettato risultato, ma la vittoria elettorale non è risolutiva. Ora si ha il dovere di corrispondere alle legittime attese della città”

Il Segretario del Circolo del PD di Civitavecchia Piero Alessi