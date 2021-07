Patrizio Scilipoti nuovo Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Cambio radicale ai vertici della Compagnia Portuale Civitavecchia. Dopo la fine del mandato annunciato nei giorni scorsi da Enrico Luciani, nella giornata odierna si sono svolte le libere elezioni per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Cda vede come Presidente Patrizio Scilipoti, come Vice Presidente Mirko Arcadi e come consiglieri i soci Luca Gargiullo, Alessio Lucaroni e Giancarlo Tilaro.

“E’ stata una giornata che ha visto un susseguirsi di forti emozioni e grande commozione per il saluto del nostro immenso Presidente Enrico Luciani e del nostro grande dirigente Nicola Sannino – si legge in una nota della CPC – Da 124 anni nel solco della tradizione e con lo sguardo rivolto alle prossime sfide”.