Parte domani il Bonus bebè

CIVITAVECCHIA – Il Bonus Bebè è realtà. Con Determinazione Dirigenziale n 478 del 16/02/2021 è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione del “Bonus Bebè” a favore di nuclei familiari anche monogenitoriali, che presentano uno stato di disagio economico, in cui sono presenti minori nati nel corso dell’anno 2020. Il Bonus sarà di euro 250. I requisiti per accedere al bonus sono essere cittadini comunitari o extracomunitari con regolare permesso, avere un ISEE minorenni inferiore a 10.000 euro e risultare residenti da almeno cinque anni a Civitavecchia.

Per richiedere il Bonus basterà compilare entro le ore 12,00 del 17 Marzo /2021, il modulo disponibile al link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_001 .

Le domande potranno essere presentate da domani 18 febbraio alle ore 8.

“Come prima cosa voglio ringraziare l’ufficio Servizi Sociali. Dopo i numerosi casi Covid tutti i dipendenti si sono messi a disposizione e sono riusciti a lavorare producendo atti come questo in tempi record. Il Covid ha aumentato il lavoro dell’ufficio in maniera importante e solo la professionalità di questi dipendenti ha reso possibile rispondere alle, purtroppo, sempre crescenti domande dell’utenza. Per quanto riguarda il Bonus Bebè è un bonus una tantum a tutte quelle famiglie in disagio economico che hanno avuto un bambino nel 2020. Un anno sicuramente particolare e che difficilmente sarà dimenticabile. Speriamo con questo contributo di poter aiutare questi nuclei famigliari e questi genitori” ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli.

INFORMAZIONI SULLA DOMANDA ONLINE:

Compilando il modulo online occorre comunicare i propri dati anagrafici, il numero telefonico, e l’indirizzo e-mail, il numero di protocollo dell’ISEE per minorenni in corso di validità (se non ancora in possesso può essere allegata la ricevuta attestante la presentazione nell’anno corrente, della DSU finalizzata al calcolo dell’ISEE) e l’IBAN del richiedente per la liquidazione del beneficio. Dovrà, inoltre, essere allegata al modulo copia del documento di identità del richiedente e per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di impossibilità a presentare copia dei suddetti documenti occorre indicare nella domanda, nell’apposito spazio riservato: tipo di documento, numero, ente che ha provveduto al rilascio, data di emissione e scadenza).

CHE COSA E’ L’ISEE PER MINORENNI

L’Isee minorenni è un particolare Isee che si utilizza nel caso in cui la famiglia che lo richiede è composta da minorenni e da genitori che tra loro non risultano ne coniugati e nemmeno conviventi.

L’Isee minorenni è molto specifico perché, per quanto concerne il calcolo, vengono presi in considerazione anche le condizioni del genitore non presente nel nucleo familiare per vedere se il suo reddito possa andare a incidere sul valore dell’Isee.

Assegno terzo figlio e bonus bebè sono tra le prestazioni assistenziali più frequenti dove viene utilizzato obbligatoriamente questo particolare Isee.

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online contattare i seguenti numeri: 0766/590764, 0766/590779, (l’assistenza telefonica sarà garantita il martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 e anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00).

Per tutte le informazioni si rimanda al sito istituzionale ed in particolare al link:

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/notizia/bonus-bebe-contributo-economico-una-tantum/