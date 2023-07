Parcheggio Toscana, Tidei: “Regolarità, legalità e trasparenza”

SANTA MARINELLA – “Intendo tornare a parlare di uno degli argomenti sollevati in questi ultimi giorni da un’opposizione inconsistente che pur di avere un minimo di visibilità si appella ai giornali riportando cose incomprensibili ed impensabili – afferma il sindaco Pietro Tidei – Veniamo ai fatti”.

“Il tanto discusso parcheggio difronte la spiaggia La Toscana – spiega Tidei – ha due accessi carrabili che oltre 50 anni fa venivano utilizzati per le serre volpi e dove transitavano operai, lavoratori e mezzi meccanici. Ciò che ritengo alquanto strano è che mai prima d’ora è stata contestata l’esistenza di questi accessi carrabili, uno dei quali è un casello ferroviario costruito da Ferrovie dello Stato per servire la linea ferroviaria Roma-Genova ed oggi improvvisamente, in seguito alla riconferma del nostro insediamento al governo di questa città, agli inizi della stagione estiva, un tecnico Anas si è recato sul posto per verificarne l’irregolarità. Il parcheggio è stato realizzato su una delle aree appartenenti alla Regione Lazio che ha concesso l’autorizzazione al Comune, determinandone la regolarità, per poter provvedere ad una pronta soluzione che limitasse il rischio di un’ulteriore formazione di incidenti come purtroppo si sono già verificati in passato. Abbiamo dimostrato al tecnico dell’Anas che i due passaggi sono presenti da anni e prenderne visione soltanto oggi, con l’estate, potrebbe comportare un altissimo rischio di sinistri stradali con vetture parcheggiate sugli ambo lati della statale Aurelia. Se Anas una volta presa coscienza della problematica che riguarda l’attraversamento pedonale e la segnaletica ritiene di intervenire può farlo automaticamente in quanto è di sua competenza. Non è compito del Comune nonostante abbiamo già inviato una lettera all’azienda per ricevere la competenza del tratto sopra descritto per ridurre ancora di più la formazione degli incidenti e rendere maggiormente visibile l’attraversamento pedonale. L’opposizione continua a parlare senza avere contenuti, appellandosi costantemente alla legalità e alla trasparenza. Siamo perfettamente in regola. A tal proposito abbiamo fatto anche un’ordinanza per impedire la chiusura di quel passaggio ed utilizzeremo tutti gli strumenti necessari per tutelare la legalità e la trasparenza e non per subire atti di intimidazione e prepotenza che non hanno ragione di esistere. Questa è la modalità con cui si governa. Se l’opposizione vuole chiudere gli accessi ed aprire le porte al pericolo provocando un danno all’economia locale si può accomodare, certamente è una partita persa già in partenza”