PaP: “Un vero e proprio affronto il comportamento dell’agenzia SMS”

CIVITAVECCHIA – Potere al Popolo Civitavecchia prende posizione dopo la denuncia del sindacato USB in merito alla riduzione dei compensi per guide e accompagnatori da parte dell’agenzia SMS (Shipping Mediterranean Services).

“Già lo scorso autunno – si legge in una nota di PaP – con modalità a dir poco lesive della dignità di decine di lavoratori e lavoratrici, la SMS comunicava, con un lapidario messaggio WhatsApp, una riduzione delle tariffe giornaliere tra il 20% e il 30%. Non appagata però dai risparmi già ottenuti con questa mossa unilaterale, l’agenzia comunicava qualche giorno fa un’ulteriore ribasso delle tariffe da attuarsi sia per le prestazioni lavorative future, sia per quelle già svolte nel mese di giugno. Una modalità retroattiva inaccettabile, vergognosa, che mortifica il lavoro già svolto da decine di operatori ed operatrici del settore e che la dice lunga sull’etica professionale ed umana di certi ambienti. Una condotta, quella di SMS, che fa ancora più rabbia se si pensa che a motivarla ci sarebbero non meglio precisate difficoltà economiche di MSC, il colosso del crocerismo mondiale che a Civitavecchia, oltre ai fumi emessi ad altezza balcone delle sue ingombranti navi e ad una inutile logica da turismo ‘mordi e fuggi’ che impacchetta i croceristi direttamente sulle banchine per poi portarli direttamente a Roma, non ha mai inciso positivamente né per l’occupazione locale né l’economia cittadina”.

“Riteniamo tali riduzioni e tali spavalde modalità di comunicazione un vero e proprio affronto – proseguono gli esponenti locali di Potere al Popolo – non solo nei confronti di lavoratori e lavoratrici a partita IVA maggiormente ricattabili, ma anche nei confronti dell’intera città. Invitiamo pertanto il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Musolino a vigilare su questa intollerabile situazione. Siamo letteralmente stufi di vedere il nostro porto vittima dell’avidità e del cinismo di piccoli e grandi gruppi privati. Per queste ragioni saremo presenti giovedì pomeriggio all’iniziativa convocata da USB, alle ore 19.00, davanti al Forte Michelangelo. Se qualche manager rampante ha pensato di fare carriera ridimensionando i compensi altrui per accontentare il padrone di turno, sappia che ha fatto male i suoi conti. Se toccano uno, toccano tutti e tutte noi!”.