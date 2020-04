Palazzo del Pincio: “Nel 2020 nessun aumento dell’Irpef”

CIVITAVECCHIA – “Nel Bilancio 2020 non ci sarà alcun aumento Irpef”. Lo rende noto l’Amministrazione comunale attraverso una nota stampa diramata nel pomeriggio da Palazzo del Pincio in risposta a quanto denunciato dal Partito Democratico.

“La questione IRPEF – si legge nella nota del Comune – proprio perché delicata, merita che sia esposta correttamente a tutti i civitavecchiesi. L’addizionale allo 0,8% che compare attualmente nelle carte dei Servizi finanziari del Comune è stata inserita tra i provvedimenti a salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio prima che scoppiasse la situazione di emergenza sanitaria, per il fatto che la delibera 22 del 2018 non è stata trasmessa nei tempi dovuti al portale del Mef. Una ‘colpa’ non di questa Amministrazione, ma che questa Amministrazione sta cercando di scongiurare. Gli uffici hanno infatti predisposto un emendamento per sterilizzare questa esigenza che si è resa necessaria esclusivamente, lo ribadiamo con forza, in ragione degli effetti negativi dovuti al mancato recepimento da parte del Portale del Federalismo Fiscale, che ha comportato l’applicazione dell’aliquota in precedenza vigente. Pur nelle difficoltà oggettive dei conti comunali, la ferma volontà del Sindaco è quella di non far pesare errori ai contribuenti, men che meno in questa fase emergenziale e a tal fine sta lavorando l’Assessore al Bilancio della Lega Emanuela Di Paolo, con la condivisione di tutta la maggioranza”.