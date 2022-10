PalaMercuri, Valentini: “Via della Polveriera rimane una barzelletta”

CIVITAVECCHIA – Se non fosse una situazione reale e per alcuni aspetti drammatica, potrebbe essere una simpatica barzelletta. Dopo i problemi avuti con i taxi nella scorsa stagione sportiva, quando il servizio pubblico si rifiutò in due occasioni distinte di portare degli utenti al pattinodromo comunale PalaMercuri, oggi la saga degli inconvenienti si arricchisce di un nuovo capitolo.

Lo racconta il presidente Riccardo Valentini: “In tarda mattinata sono stato chiamato da un corriere TNT, incaricato di venire alla pista per conto di una ditta per ritirare un pacco. Quando gli ho spiegato che il pacco in questione si trovava al pattinodromo comunale PalaMercuri, il corriere si è molto gentilmente scusato ma mi ha informato che non poteva venire a ritirarlo perchè il mezzo in sua dotazione avrebbe potuto rompersi sulla strada dissestata che conduce all’impianto. Non so quanto ancora dovremo sopportare tutto questo: non c’è giorno che passa che come presidente non venga sollecitato da un genitore dei nostri tanti iscritti su quando ci sarà una soluzione. A breve ripartiranno i campionati di hockey in line, e come ogni anno all’arrivo della squadra avversaria mi dovrò vergognare alle rimostranze dello stato di manutenzione della strada comunale. In questo caso, l’ennesimo disservizio, con io personalmente che dovrò portare il pacco da spedire in altra sede. E’ ora di mettere un punto a questa storia, nell’interesse dei tanti civitavecchiesi e non che frequentano l’impianto. Civitavecchia ci fa una pessima figura”.