Osservatorio ambientale, Tedesco: “Il reintegro di Civitavecchia presto in Consiglio comunale”

CIVITAVECCHIA – “Vorrei tranquillizzare i colleghi sindaci di Allumiere, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa sul reale intendimento della nostra amministrazione in merito al rientro del comune di Civitavecchia nell’Osservatorio Ambientale. Vogliamo sanare l’errore commesso dalla Giunta Cozzolino nel 2015 e non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare a quel naturale ruolo di capofila del comprensorio che ci spetta, per questo lo vogliamo fare con tutte le accortezze e le prerogative del caso”.

A parlare è il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il quale ricorda come negli scorsi mesi si siano svolti alcuni incontri propedeutici al rientro di Palazzo del Pincio nell’Osservatorio, l’ultimo dei quali il 16 gennaio scorso, alla presenza dell’assessore all’ambiente Manuel Magliani proprio “per verificare i documenti da predisporre, ma anche per discutere della revisione delle competenze dell’Osservatorio stesso”.

“È stata necessaria una importante operazione di ricostruzione del fascicolo, vista la complessità della materia e degli atti che si sono susseguiti nel tempo; la documentazione è stata poi vagliata dagli uffici che hanno elaborato la proposta di delibera funzionale al reingresso che verrà sottoposta all’approvazione, previo dibattito, del prossimo consiglio comunale – prosegue Tedesco – Voglio ricordare ai colleghi che un nuovo incontro era stato fissato per il 30 gennaio e che la delibera, già definita in febbraio, a causa dell’emergenza Covid-19 non poteva essere adeguatamente discussa nella sede istituzionale del Consiglio Comunale. Ringrazio i colleghi per le sollecitazioni ricevute, anche se, come evidenziato, non erano necessarie. Prendo atto che gli stessi riconoscono il ruolo fondamentale del nostro ente, motivo per cui sono sicuro che non avranno osservazioni da formulare in merito alla richiesta di reingresso del comune di Civitavecchia. I tempi sono maturi per un cambio di passo sul tema rispetto al passato, e sempre tenendo fermo il concetto della collaborazione tra i Comuni del territorio: assicuro che Civitavecchia farà la sua parte”.