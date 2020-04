Ordinanza del Sindaco: stop alle antenne 5G a scopo precauzionale

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha firmato un’ordinanza con la quale ordina di “sospendere, in modo con tingibile e urgente, l’utilizzo della tecnologia 5G sul territorio comunale”, ivi comprese le autorizzazioni “a ogni installazione di impianti e progetto riguardo l’installazione e/o modifica di impianti di telecomunicazioni relativi alla nuova tecnologia”. Nel provvedimento si fa riferimento ad un possibile aggravamento “delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale” e si ordina inoltre di “applicare il principio precauzionale” in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dalla International Agency for Research on Cancer. È quindi stato dato mandato ai servizi comunali di esprimere parere negativo a modifica o installazione di impianti stazioni radio base con tecnologia 5G “fino a quando non sarà garantita l’innocuità di questa nuova tecnologia”.

Non solo: sarà inoltre promosso un tavolo tecnico sanità-ambiente e un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario “attivando servizi da parte degli enti competenti in materia Asl e Arpa, anche con l’ausilio del mondo accademico”.

Commenta il Sindaco, Ernesto Tedesco: “E’ una misura che assumiamo a titolo precauzionale, davanti a preoccupazioni che mi sono state espresse da più parti. Ringrazio l’assessore Manuel Magliani e l’Assessorato all’Ambiente per l’approfondito lavoro di preparazione svolto”.