Ordinanza del sindaco: sospese le attività motorie e sportive all’aperto

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha firmato oggi una nuova ordinanza in tema di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il provvedimento ha sospeso su tutto il territorio comunale “l’attività ogni attività motoria e sportiva, svolta all’aperto in luoghi e/o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stazionamenti di ogni genere, salvo che la necessità non sia comprovata da apposita certificazione medica”. L’ordinanza, che è valida fino a tutto il prossimo 3 aprile, ha disposto inoltre che “le uscite con l’animale da compagnia per garantire esigenze fisiologiche dello stesso siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze del proprio domicilio/residenza e per il tempo limitato e necessario ad espletarle”.

Violazioni alle prescrizioni contenute nell’ordinanza saranno punibili con sanzioni fino a 500 euro.