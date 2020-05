Opposizione all’attacco: “Teatrino indecente”

CIVITAVECCHIA – Mentre il Sindaco Tedesco e la maggioranza tacciono, preferendo polemizzare a vari livelli istituzionali con Pd, Autorità portuale e Zingaretti, l’opposizione cittadina va all’attacco dell’amministrazione di centrodestra dopo la spaccatura di ieri sera a Palazzo del Pincio, che ha aperto una crisi al momento non smentita da nessuno.

“Quali sarebbero le alte e nobili motivazioni che stanno alimentando in queste ore il caos nella maggioranza che sostiene il sindaco Tedesco? – si domandano da Potere al Popolo – Si stanno forse scontrando due visioni opposte sulla gestione delle criticità generate dalla pandemia? Si dibatte animatamente sul sostegno da dare ai commercianti in crisi, ai cassaintegrati, ai precari, ai giovani rimasti senza lavoro e senza prospettive? Oppure, assessori, delegati e consiglieri alzano i toni perché sono sinceramente presi dal dibattito su quella riconversione energetica che tra qualche mese cambierà per sempre il volto di Civitavecchia? Non lo sappiamo, anche se in realtà lo immaginiamo. Quello che sappiamo, pur osservando dall’esterno queste scene da eterno avanspettacolo di provincia, è che il livello del dibattito politico in questa città sta naufragando sempre più a fondo insieme al suo futuro. Basta con questi teatrini indecenti. Se il Sindaco non riesce proprio a placare i bollenti spiriti di una maggioranza costantemente su di giri, stacchi la spina. La crisi del porto, del commercio, dell’indotto delle centrali, e quella che affligge da tempo tutta la nostra martoriata città, non può essere affrontata da amministratori improvvisati e da una giunta che vive la sua esperienza dentro ad un’eterna vigilia del rimpasto. Ora basta!”.

Rincarano la dose i Verdi, che parlano di “sostanziale inconsistenza dell’azione amministrativa”. “Tuttavia auspichiamo – si legge in una nota – che il Sindaco avv. Ernesto Tedesco non ceda allo squallido teatrino rassegnando ora le dimissioni. In un momento estremamente delicato, in cui lentamente si sta uscendo dall’epidemia Covid, dettato dall’incertezza del prossimo futuro e dagli enormi problemi sociali ed occupazionali che attanagliano la città, abbandonare il timone sarebbe altresì irresponsabile nei confronti della città tutta, non solo della parte che l’ha votato. Un commissariamento amministrativo avrebbe probabilmente lunga durata e questo non è sostenibile, seppur è certo che fare peggio di così sia abbastanza difficile.” L’invito dei Verdi al Sindaco è quello di valutare tutte le opzioni possibili, “finanche un allargamento della maggioranza, magari sull’attuazione di un elenco di azioni precise ed urgenti, escludendo almeno per il momento le dimissioni, che altresì suonerebbero come una personale assunzione di responsabilità del fallimento amministrativo e una sorta di liberi tutti, soprattutto per chi dietro le quinte continua a perseguire solo interessi personali”.

Più duro l’intervento del Movimento Cinque Stelle. “Mentre la mattina il sindaco Tedesco si lamenta dei troppi cittadini in giro nonostante le restrizioni statali per tutelare la salute, pare che la sera alcuni della sua maggioranza si incontrino a casa di amici imprenditori per discutere di poltrone e affari. La fase 2 è alle porte e mentre in altri comuni sono state messe in atto diverse azioni concrete per aiutare le categorie in difficoltà, la maggioranza che siede a palazzo del Pincio non ha ancora approvato misure di sostegno comunali, ma sembra interessata solamente alle proprie questioni interne. L’amministrazione Tedesco sta per compiere un anno e si dimostra ogni giorno di più un’accozzaglia di rivali al potere, anche durante il coronavirus, piuttosto che un gruppo di amministratori responsabili che mettono al centro il bene della propria città. Lo conferma anche lo scarso numero di atti approvati, tra l’altro diversi volti a revocare quanto di buono avviato dal M5S, come la raccolta differenziata porta a porta. Uno spettacolo davvero di basso livello che questa città non merita, soprattutto in un momento delicato come questo in cui la maggioranza dovrebbe mostrarsi all’altezza delle tante richieste dei cittadini che attendono risposta. Siamo tuttavia sicuri che il sindaco non si dimetterà, ma come già avvenuto nei mesi scorsi minacci le dimissioni per provare a far rientrare i suoi oppure si lanci alla conquista di qualche stampella che sembrerebbe pronta, del resto le campagne elettorali sono come i matrimoni…costano tanto”.