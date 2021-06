Oltre tre milioni dalla Regione per la ciclabile Porto-Castello di Santa Severa

CIVITAVECCHIA – Un progetto da tre milioni e 326 mila euro, una pista ciclabile che dal porto di Civitavecchia raggiungerà il Castello di Santa Severa, aumentando la fruibilità di un territorio da far scoprire ai grandi flussi turistici internazionali. È questo il progetto che la Regione Lazio ha premiato durante un incontro a Marina di Cerveteri, alla presenza del presidente Nicola Zingaretti e dell’Assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli, comunicando ufficialmente l’importante finanziamento ai Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella. Proprio questa la peculiarità del progetto: è l’unico, tra i 14 che hanno avuto accesso ai finanziamenti, ad essere stato presentato congiuntamente da due amministrazioni locali.

Curato dall’architetto Enza Evangelista e seguito (nella parte tecnica, per il Comune di Civitavecchia) dal dirigente Giulio Iorio, il percorso di 12 chilometri valorizzerà e promuoverà la conoscenza del territorio non solo attraverso la realizzazione della pista, ma anche con la riqualificazione dei luoghi attraversati.

Limitatamente a Civitavecchia, ciò si tradurrà principalmente nello snodo della Marina: particolare attenzione sarà posta allo snodo principale della pista, con importanti opere di ristrutturazione su largo Marco Galli e piazza Betlemme.

Spiega il Vicesindaco, Manuel Magliani: “Vedere la propria progettualità premiata da un così importante finanziamento della Regione è fonte di una straordinaria soddisfazione. Il lavoro portato avanti in questi mesi a testa bassa dai nostri uffici, in sinergia con Santa Marinella, consentirà al territorio di elevare il suo potenziale di attrattività, sempre in quell’ottica di sviluppare l’economia del mare sulla quale il mio assessorato ha impostato la sua azione: abbiamo già messo in atto la protezione dell’Anfiteatro, stiamo operando per la progettazione della barriera soffolta: questa Amministrazione sta insomma perseguendo l’obiettivo di rendere la nostra Marina un perno sul quale ricostruire l’immagine vincente della città”.

Aggiunge il Sindaco Ernesto Tedesco: “Le nostre idee cominciano a tradursi in azioni concrete. Presto questo cantiere potrà partire, congiungendo in un abbraccio ideale il porto di Civitavecchia al castello di Santa Severa. Sarà l’occasione per mettere mano ad un’area, quella di largo Marco Galli e di piazza Betlemme, che merita di divenire una vetrina ideale, per la sua posizione, del nostro centro abitato. Ne gioverà il territorio in termini di offerta complessiva ai suoi visitatori e ne gioveranno anche i nostri concittadini. Un grazie quindi alla Regione Lazio per aver premiato questa proposta congiunta: una spinta in più a ragionare in termini di territorio, secondo quella impostazione che fin dal mio insediamento ho voluto dare. Intanto però, mentre stiamo lavorando ad altri obiettivi da raggiungere, godiamoci questo risultato: presenteremo presto alla città, in un incontro pubblico, l’intervento che è stato finanziato e sul quale sarà possibile innestare ulteriori fonti di sviluppo per l’economia locale”.