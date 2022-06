“Oltre lo sfalcio la beffa”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo PD decoro e sicurezza per la città riceviamo e pubblichiamo:

“Che questa Amministrazione Comunale sia inadatta lo avevamo capito ormai da tempo, ma non possiamo più permetterci di rimanere fermi a guardare la nostra Città versare sempre più in condizioni pietose.

Come gruppo del PD che si occupa di Decoro e Sicurezza al servizio del cittadino.

Chiediamo a questa Amministrazione una maggiore attenzione.

In questi giorni ci sono giunte svariate segnalazioni dai residenti della zona del Bricchetto e non abbiamo potuto fare altro ,con il nostro staff, che constatare le condizioni dell’ unico “parco” a disposizione del quartiere e delle zone limitrofe, dove da qualche giorno ci segnalano che è avvenuto lo “sfalcio“ delle erbacce.

Tutti pensavano: ‘finalmente’, ma purtroppo ci lascia dell’amaro in bocca il modo con cui è stato svolto l’intervento.

Abbiamo voluto per questo, pubblicare alcune foto, per rendere l’idea anche a chi non è residente, su come questa amministrazione intende cambiare il volto alla Città.

In aggiunta utilizzando non si sa a quale costo ,società esterne, chiamate all’occorrenza per il decoro urbano…

Il Comune come risaputo aveva già una società interna(CSP), che si occupava del verde , con in dotazione tutte le attrezzature necessarie per effettuare bonifiche e interventi relativi al decoro urbano.

Perché sono state chiamate le società esterne e non viene rimessa in campo la Società in House?

Chi sono le società private che effettuano lo sfalcio del verde?

Chi le controlla?

CSP in precedenza si occupava dello sfalcio e del rastrellamento per poi effettuare con i propri mezzi la raccolta e lo smaltimento… ad oggi, queste società private, si occupano esclusivamente dello sfalcio, come potete constatare dalle foto di repertorio , anche in maniera discutibile senza effettuare la raccolta che rimane in carico a CSP…se è permesso chiederlo…a quale costo ?

Noi, come Responsabili al Decoro Urbano insieme a tutta la struttura del Partito Democratico, abbiamo l’obbligo di portare in superfice la realtà di ciò che Civitavecchia non merita, e ci mettiamo a disposizione del cittadino, come opposizione, per dare la giusta considerazione a situazioni analoghe a questa.

Siamo certi che Il Sindaco o chi per lui, risponderà alle nostre domande”.

PD, il Gruppo Decoro e sicurezza per la città