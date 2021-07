Nuovo orario per l’Ecocentro ed il Centro del riuso

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che a partire da Lunedì 12 luglio 2021 l’ecocentro comunale ed il centro del riuso di Via Alfio Flores, 15 nella zona industriale di Civitavecchia osserveranno un nuovo orario al pubblico: la piattaforma sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 6:40 alle 13:00. Il nuovo orario sarà in vigore fino al 31 agosto 2021.

Il Centro del Riuso e l’Ecocentro Comunale accolgono mediamente ogni giorno dalle 100 alle 140 persone, tra coloro che si recano per gettare ferro, plastica, vetro, sfalci di potature ed ingombranti, e coloro che invece lo visitano per donare oggetti e/o che sono alla ricerca di un oggetto usato.

Il servizio è completamente gratuito per i cittadini.

La pagina facebook del Centro del Riuso di CSP srl riceve ogni giorno migliaia di visualizzazioni: un successo oltre ogni aspettativa che ha aperto ufficialmente i battenti ad Ottobre 2019.

L’iniziativa, fortemente voluta da CSP srl, nasce con l’intento di ridurre la produzione di rifiuti coinvolgendo direttamente il tessuto sociale della nostra città. Il personale in servizio è a disposizione per gestire l’accoglienza dei cittadini. Non da ultimo, un altro aspetto importante è quello che riguarda la solidarietà: il Centro è in costante contatto con le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio che hanno la priorità nell’acquisizione degli oggetti donati dai cittadini. I giocattoli, gli oggetti per l’infanzia (passeggini, seggiolini per auto, lettini, culle) e le carrozzine per disabili ed anziani sono gli articoli più donati in assoluto ed anche quelli più richiesti da altrettanti cittadini ed associazioni di volontariato.