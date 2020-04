Nuovi ripetitori 5G a Civitavecchia? “Il Sindaco chiarisca”

CIVITAVECCHIA – Nuovi ripetitori 5G a Civitavecchia? A lanciare l’allarme è il Comitato Boccelle-Marangone che chiede spiegazioni al Sindaco Ernesto Tedesco sulle voci sempre più insistenti che vorrebbero il colosso della telefonia pronto a installare altre antenne sul territorio comunale.

In una lettera inviata al Primo cittadino il Comitato ricorda come vari studi scientifici (ultimi in ordine di tempo quelli della National Toxicologic Program e dell‘Istituto Ramazzini di Bologna) abbiano certificato l’aumento del rischio di tumori al cervello e di patologie cardiache per le persone esposte alle onde dei ripetitori di telefonia, domandando al Sindaco Tedesco quali garanzie a protezione della salute stia adottando nell’interesse dei cittadini.

Il Comitato ricorda inoltre che ben 183 comuni in Italia sono già ufficialmente “Stop 5G” e 58 sindaci hanno emanato ordinanze per bloccare l’installazione di ripetitori, mentre due regioni hanno approvato mozioni per una moratoria. A ciò si aggiungono gli esposti presentati dal Codacons a 104 procure.

Il Comitato Boccelle-Marangone chiede pertanto al Sindaco di verificare se ci siano procedimenti in corso per l’installazione di ripetitori 5G a Civitavecchia, impegnandosi ad emanare quanto prima una ordinanza “Stop 5G” su tutto il territorio comunale. “Non vogliamo diventare noi – concludono – e soprattutto i nostri figli, cavie di un business che non ci interessa”.