Nunzi: “Una città aperta per il commercio”

CIVITAVECCHIA – Da Tullio Nunzi, portavoce del movimento politico “Meno poltrone più panchine”, riceviamo e pubblichiamo:

“In una situazione tragica per gli operatori del commercio, qualche segnale di attenzione arriva con la proposta dell’amministrazione comunale di aumentare la superficie di suolo pubblico, oltre ad uno sconto su tosap e tari; nonchè dalla proposta di Marietta Tidei per una liberalizzazione delle vendite promozionali. Io proporrei una città aperta per la ristorazione senza vincoli burocratici né di tasse, e senza imposizioni di sovrintendenze.

Stiamo parlando di persone che contribuiscono al pil cittadino per il 70%, e creano oltreché valore sociale (pensate ai negozi alimentari aperti) anche occupazione.

Bottegai secondo alcuni, capitalismo molecolare, che fa impresa sul territorio, insieme alle partite iva, quelle che un tempo erano dette professioni liberali.

Gente che vive nella disperazione, nell’incertezza, per cui il negozio è un progetto di vita: gente per cui da generazioni, la bottega è il proprio orgoglio; all’interno c’è una ‘vita rappresentata’, come dice il sociologo Bonomi.

Con un rapporto profondo con la comunià, con i propri dipendenti che oggi rischiano ili licenziamento.

Senza segnali certi, perchè bene che vada si lavorerà al 40%,e per alcuni sarebbe la fine. Con la sensazione di essere abbandonati dallo Stato: i 600 euro dell’Inps,l a liquidità bloccata dalla burocrazia; indebitati per visioni di un futuro. Molti non riapriranno, per il timore di non farcela, e con il rischio di trovarsi di fronte a tributi, che lo stato che ha imposto la chiusura, richiederà tempi brevi.

La peggiore decisione in certi momenti, è non decidere: oppure prendere decisioni confuse, come quella di alcune regioni di permettere l’asporto per i ristoranti ed in altre vietarlo. Si mina un rapporto tra cittadini e stato, comunità.

Almeno un segnale, dicevo, c’è stato tra la indifferenza generale; in questa città si parla giustamente di metalmeccanici, di portuali, ma nessuno si rende conto, della situazione tragica in cui vivono coloro i quali da due mesi sono costretti a chiusure, e con futuro buio, incerto nei vari aspetti.

Spero in ulteriori segnali della politica, in ulteriori proposte per l’importanza del negozio, del pubblico esercizio di presidiare il territorio, per la sicurezza, per la qualità della vita.

Si parla di reddito di emergenza, ma ancora c’è il buio totale su quello che succederà per ristoranti bar e commercianti; si pensi invece a contributi a fondo perduto, indennizzi, ed una moratoria ,almeno per questi mesi, per contributi e tasse. Invito le organizzazioni di rappresentanza ad un attento presidio. Si tratta di persone che non scendono in piazza, non occupano strade, sono abituate a tirare su la saracinesca, e credo che la giusta protesta si incanali in modo democratico.

Però si rischia che senza certezze, e senza garanzie finanziarie, si determini in alcune zone del paese, una impennata dell’usura; nuclei familiari, pur di difendere il proprio lavoro sono giustamente disposti a tutto”.

Tullio Nunzi – Meno poltrone più panchine