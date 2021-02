Nunzi: “Un progetto che veda finalmente protagoniste imprese del commercio e turismo”

CIVITAVECCHIA – Da Tullio Nunzi riceviamo e pubblichiamo:

“Come non ricordare negli anni passati, i numerosi protocolli di intesa, non simbolici e quasi mai applicati, anzi che spesso hanno dato inizio a contenziosi.

Di certo c’è la volontà e la discontinuità del Presidente Musolino ad un diverso rapporto con il territorio e le imprese, e l’inizio, perché uno dei simboli di Civitavecchia, il forte Michelangelo ritorni alla città. Un buon inizio, sicuramente ma per ora solo un inizio per arrivare ad una vera città/porto.

Ora dai simboli bisogna passare ai fatti, credere veramente in uno sviluppo turistico di questa città, e poiché il turismo si evidenzia come un comparto intersettoriale, c’è bisogno di un progetto che non si limiti alle fermate dei bus, necessarie sicuramente, così come sono state necessarie “lumacate” e altro, ma necessita passare da momenti artigianali ad un progetto generale che coinvolga trasporti, ambiente, logistica, rigenerazione urbana, e che permetta a questa città di risorgere da un baratro economico in cui è sprofondata.

Bisogna ritenere le imprese del terziario, imprese fondamentali, per lo sviluppo della città, e comprendere che si riprenderanno, soltanto se la città riavvierà un circuito economico, oggi inesistente.

Una speranza di un progetto, a medio termine, ancora nebuloso che veda finalmente protagoniste le imprese del commercio e del turismo, che vivono oggi una situazione drammatica e a cui bisogna presentare una strategia di futuro”.

Tullio Nunzi