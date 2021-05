Nunzi: “Un itinerario per croceristi Covid free”

CIVITAVECCHIA – Da Tullio Nunzi riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo una città devastata dai numeri del COVID, da chiusure parziali o definitive di imprese, da tassi di disoccupazione da profondo sud e abbandonata da milioni di croceristi.

Alcuni segnali denotano una ripresa anche se limitata delle prenotazioni.

Soffrono le città d’arte, ma il numero degli alberghi aperti aumenta; lo stesso dicasi per i passeggeri delle crociere.

Non siamo ai 3 milioni di passeggeri, ma la sensazione che si possa iniziare a sperare è ormai concreta.

Ovvio che gran parte delle prenotazioni si rivolgono a zone COVID free, o quelle dove esistono protocolli rigidissimi, come ad esempio sulle navi da crociera.

Quando sarà permesso, si dovrà iniziare a garantire ai crocieristi protocolli e certezze.

Io credo che sia necessario che qualcuno si faccia carico (associazioni, amministrazione, Adsp) di mettere insieme le varie filiere, dalle guide turistiche ai tassisti, dagli alberghi ai ristoranti, per creare un protocollo di accoglienza che garantisca il turista a 360 gradi.

Un itinerario dello shopping, senza pericoli, o un itinerario turistico culturale o enogastronomico, COVID free.

Una proposta del genere, già impostata in altri paesi, e adeguatamente promozionata alle compagnie ed ai croceristi, sarebbe un arma vincente e incentiverebbe ad una sosta sicura.

Ovvio che la stessa identica ipotesi potrebbe essere rivolta al turismo di prossimità, che sarà una delle poche forme di turismo praticato nella prossima stagione”.

Tullio Nunzi