Nunzi: “Questi settori sono quelli più a rischio”

CIVITAVECCHIA – Da Tullio Nunzi riceviamo e pubblichiamo:

“Purtroppo non c’è ancora la consapevolezza, da parte della politica che la crisi non ha colpito allo stesso modo le varie attività produttive.

I negozi, le piccole attività commerciali, escluso il settore alimentare, i bar, i ristoranti,sono chiusi da oltre un mese, gli alberghi e tutte le strutture ricettive da metà febbraio, agenzie e tour operator sono bloccate, le guide turistiche hanno perso tutto il lavoro, cinema, teatri sono in grave difficoltà.

Il ritorno alla normalità per questi settori sarà difficile e problematico.

Immaginate dopo la eventuale riapertura la timidezza con cui le persone si riavvicineranno a questi settori, torneranno a viaggiare, andare al ristorante, al bar. Passeranno ancora diverse settimane, mesi per tornare alla normalità.

Questi settori sono quelli più a rischio, a questi settori vanno indirizzate le attenzioni.

Blocco di bollette e utenze, fondo straordinario di sostegno, velocità nell‘erogazione dei finanziamenti garantiti dallo stato, introduzione di di un buono vacanza da spendere nelle strutture ricettive di tutta la filiera italiana. Su questo bisogna far presto, perché la situazione sta diventando tragica”.

