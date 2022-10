Nunzi: “Nella cultura c’è lo sguardo vivo di una città”

CIVITAVECCHIA – Da Tullio Nunzi, portavoce del movimento civico “Meno poltrone più panchine”, riceviamo e pubblichiamo:

“Potrà sembrar strano ma la cultura è una componente fondamentale del terziario, ed è determinante per il suo sviluppo.

Nella cultura ci sono i presupposti di una economia turistica, la cultura è una componente trasversale, ma non autonoma per l’economia della nostra città.

Bisogna evidenziare in questo contesto ,anche l importanza delle imprese private della cultura, veri “monumenti vivi” come librerie, locali storici, teatri, cinema: insieme a musei, siti artistici ed archeologici, sono luoghi di identità, che caratterizzano la città, luoghi che trasmettono memoria, e ripeto costituiscono identità. E l’identità di una città è fondamentale per il suo sviluppo.

La polemica sulla biblioteca comunale, con servizi dati regolarmente in affidamento, ma come se si trattasse di pulizie o mense, con tutto il rispetto per questi servizi, importanti per il sociale; ma la biblioteca è cultura e la la cultura, così come le imprese della cultura creano relazione tra persone, luoghi, cose e vanno gestite diversamente, non burocraticamente.

Perché la cultura fa i luoghi e li caratterizza.

Questo dovrebbe essere un obbiettivo ambizioso, strategico, mettere in rete operatori culturali pubblici e privati per cambiare la città, o meglio avviare una vera sinergia, un sistema culturale che è già presente in città, va solo integrato, valorizzato per restituire una immagine identitaria a questa città.

Perché beni e servizi culturali, le iniziative culturali sono un importante attrattore turistico, incidono nella scelta della meta di vacanza e determinano l’attenzione dei croceristi.

I consumi culturali creano ricchezza nel territorio e hanno effetti moltiplicatori consistenti.

La cultura conserva l identità, la rinnova e quando la cultura diventa impresa cambia la città”.

