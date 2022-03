Nunzi: “Le bollette aumentano i consumi scendono”

CIVITAVECCHIA – Dal portavoce del movimento civico “Meno poltrone più panchine”, Tullio Nunzi, riceviamo e pubblichiamo:

“Secondo una indagine Ipso, 9 italiani su 10 dimezzeranno i propri consumi , in particolare nei settori della ristorazione, del turismo, dello svago, dello sport, e dell’abbigliamento e dell‘automotive. In pratica 9 persone su 100affronteranno il pagamento delle bollette, dei consumi obbligatori senza problemi, 91 saranno obbligati a ad adottare strategie di risparmio.

La crisi abbatte l’economia e svuota le tasche dei civitavecchiesi, l’impatto dell’inflazione ormai oltre il 6% e la dinamica dei prezzi si scaricherà, o meglio si sta scaricando sulla spesa delle famiglie.

Si spenderanno in pratica1200 euro in più per luce e gas, 329 per carburanti, una stangata che rischia di abbattere la ripresa e che rischia di mandare in default centinaia di piccole aziende che stavano tentando di recuperare i danni causati dalla pandemia.

Le decisioni del governo vanno in questo senso ma non sono sufficienti, per alcuni settori del commercio e del turismo si prospetta una estate tragica.

Credo che sia necessario e bisogna richiedere un consiglio comunale aperto sul terziario e la creazione di un comitato consultivo permanente fino alla fine della crisi, ormai visibile e tangibile nelle numerose chiusure dei negozi e nella triste visione di un mercato deserto in alcuni giorni della settimana.

Proporre ad esempio come ha fatto Confcommercio Roma che per interventi di arredo urbano o per lavori, come sta avvenendo al varco fortezza, ci sia un tavolo con l’amministrazione per una progettazione e organizzazione comune; nel momento in cui i cantieri diminuiscono accessi e vendite bisogna prevedere la possibilità di abbassare tributi locali.

Bisogna fare di tutto e avviare una vera fase concertativa seria, strutturale, vera per difendere la competitività, o meglio la salvezza delle imprese e il potere d’acquisto delle famiglie”.

