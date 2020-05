Nunzi: “da Governo e Regione serve un’attenzione particolare per Porto e indotto”

CIVITAVECCHIA – Da Tullio Nunzi riceviamo e pubblichiamo:

“Secondo il Cerved industry forecast, la crisi economica dovuta al covid 19, e le restrizioni logistiche, potrebbero infliggere danni enormi al nostro sistema economico. Nel biennio 2020/21 si prevedono perdite tra i 509 e i 671 miliardi di fatturato delle nostre aziende.

Gli impatti più violenti avverranno in particolare nei settori dei trasporti, del cinema,delle strutture ricettive; al contrario di altri settori, come il commercio on line e quello farmaceutico, dove invece viene previsto un andamento positivo.

Gli effetti della crisi sarebbero gravi per i comparti della logistica (-12,7), dei mezzi di trasporto (-8,2).

Il trasporto aereo dei passeggeri vedrebbe un -60,8, ed il settore turistico prevede cali del 55% per agenzie e tour operator e 52,9% per gli alberghi.

Una forte contrazione dei fatturati avverrebbe per la ristorazione, che potrebbe bruciare un terzo o la metà dei ricavi in base ai vari scenari.

Applicando questi dati a Civitavecchia i settori portanti dell’economia, porto crociere, logistica, turismo, commercio, sarebbero i più penalizzati, facendo prevedere una crisi particolare e dirompente per l’economia cittadina, con rischio di danni permanenti.

Da qui la necessità di una particolare attenzione per il porto e tutto l’indotto, nonché del commercio e delle varie attività.

Si rende necessario una particolare attenzione del governo regionale e nazionale a Civitavecchia e al suo porto, nonché una sterzata decisa per abbandonare modelli di sviluppo ormai inaccettabili e riportare questa città alla sua vera vocazione turistica.Il 2025 è vicino e alcune scelte strategiche vanno impostate, se non si vuole rimanere legati a scelte deleterie come il fossile, e pensare invece a forme di sviluppo sostenibile”.

Tullio Nunzi