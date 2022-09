CIVITAVECCHIA – Da Unione Popolare Alto Lazio riceviamo e pubblichiamo:

“A quattro giorni dal voto, decantato (anche se non del tutto) il risultato elettorale, gli attivisti di Unione Popolare Alto Lazio non hanno di che rammaricarsi: il dato territoriale dimostra chiaramente che l’impegno e la lucida cura delle vertenze dei nostri comuni ripaga, i cittadini attenti se ne accorgono.

Ben prima di riunirci sotto questo simbolo eravamo presenti, senza narcisismi, nei comitati cittadini per la difesa dei beni comuni, dei servizi pubblici, del diritto all’abitare.

Non abbiamo avuto tempo, né mai lo troveremo, di farci tentare dal “gioco della sedia”, impegnati come siamo ogni giorno a difendere dal basso i territori dalla frammentazione, dall’impoverimento dei cittadini, dalla predazione delle risorse, dagli insulti alla natura.

Eravamo, siamo e continueremo ad essere membri delle associazioni presidio della Costituzione, dell’ambiente, di tutti i lavoratori. Abbiamo dialogato con tutti quelli che come noi sono convinti che dalla cittadinanza possa e debba arrivare l’alternativa competente al pantano in cui annaspano istituzioni e piani aziendali, troppo spesso miopi riguardo alle conseguenze del loro fare e non fare.

Tracciata la rotta, in poco tempo abbiamo visto crescere il consenso vicino a noi e non importa se esso non basta ancora a permetterci di cambiare la sostanza del presente, noi restiamo. Dalla stessa parte ci ritroverete, a costruire l’Italia di cui tutte e tutti abbiamo bisogno.

Un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno creduto in noi, che hanno votato Unione Popolare”.

Unione Popolare Alto Lazio