Noi Moderati: “L’ interesse di Minghella è rivolto esclusivamente ad assumere ruoli e guadagnare spazi politici”

SANTA MARINELLA – Dal gruppo Noi Moderati riceviamo e pubblichiamo:

“Emanuele Minghella prova lo scatto in avanti tentando di vincere una medaglia olimpica che sa non potrà indossare, se non altro per mancanza di coraggio. Reclama un cambio di passo ma si appiattisce con le sue scelte sulle stesse posizioni del Sindaco tentando di illudere i cittadini su una sua autoconfermata diversità e lo fa rotolandosi nel pangrattato. Ha ragione soltanto quando scopre l’acqua calda confermando che il momento è epocale. Questo è il momento dell’esame finale, cari Ferullo e Minghella, la diversità si misura sul campo. È il momento delle scelte, del dimostrarsi dalla parte di tutti i cittadini, anche quelli che non ci hanno votato, di dichiararci liberi da interessi che non siano condivisibili e legati al progresso di questo territorio.

Noi Moderati ha chiesto da tempo chiarezza su molte delle cose che dovevano essere oggetto di dibattito nel consiglio comunale di lunedi e che proprio Minghella, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, non ha voluto fossero nella disponibilità dei rappresentanti dei cittadini, evitando per l’ ennesima volta una posizione chiara da parte della maggioranza. Da tempo l’ interesse di Minghella e del suo gruppo è rivolto esclusivamente ad assumere ruoli e guadagnare spazi politici. Sono pervenute da loro richieste e pretese fatte slittare sine die dal Sindaco, lo stesso Tidei che un mese fa esigeva un rimpasto e che ora soera di guadagnare tempo per accontentare tutti, visti i nuovi assetti dei gruppi consiliari”

Patrizia Befani coordinatore NM Santa Marinella

Patrizia Ricci capogruppo consiliare NM Santa Marinella