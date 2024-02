No Autonomia Differenziata, il Comitato e l’ Anpi presenti alla manifestazione nazionale a Napoli

CIVITAVECCHIA – Da ANPI Civitavecchia e Comitato NO Autonomia Differenziata Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Un’assemblea molto partecipata si è svolta il 14 febbraio presso la sede Anpi di Civitavecchia sull’ Autonomia Regionale Differenziata. L’assemblea organizzata dal locale comitato contro l’autonomia differenziata e l’Anpi Civitavecchia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di partiti, sindacati, associazioni e singole personalità per decidere le iniziative da intraprendere contro il decreto Calderoli che é stato approvato in Senato e adesso dovrà essere discusso alla Camera dei Deputati.

Questo provvedimento scellerato, che sta passando sotto silenzio e nell’inconsapevolezza della maggioranza dei cittadini italiani, avrà un effetto peggiorativo sulla vita concreta delle persone, soprattuto nella sanità, nell’istruzione, nel godimento dei diritti sociali e civili.

Alle regioni che chiederanno ulteriori forme di autonomia lo Stato trasferirà competenze in ventritré materie , oltre che nella sanità e nella scuola, nelle infrastrutture , nei trasporti, nell’ambiente, nell’energia , nella cultura, negli enti che si occupano di sicurezza . E dovranno essere definiti i cosiddetti Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè livelli minimi del godimento dei servizi, per cui, in base alla spesa storica, ci saranno cittadini che saranno assistiti a seconda delle disponibilità economiche delle regioni. Le regioni che avranno soldi da spendere perchè si trattengono una quota consistente dell’IRPEF e dell’IVA potranno erogare servizi decenti, le regioni povere saranno costrette a erogare servizi sempre meno rispondenti alle esigenze di una popolazione che invecchia. Questa legge, che qualcuno definisce truffa, oltre a non sanare le diseguaglianze e gli squilibri nel paese, frantuma la comunità nazionale.

“ I patrioti” di fratelli d’Italia attuano la congiura del silenzio. Nessuno deve sapere che sono complici della Lega nella distruzione della Repubblica e nella creazione di una Stato egoista, insofferente del pubblico e contrario all’idea di solidarietà che è la base della nostra Costituzione.

Per questo, quanti riuniti nell’assemblea di cui sopra , abbiamo deciso una serie di attività di propaganda per far conoscere la sciagura che sta per abbattersi sul popolo italiano. E per prima cosa parteciperemo e chiediamo di partecipare alla manifestazione nazionale che si terrà a Napoli il 16 marzo e per il quale organizzeremo un pullman.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri 3290625977; 3475625830; 3285568916”