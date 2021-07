“No ai soldi pubblici alla Guardia costiera libica”

CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri pomeriggio, mercoledì 14 luglio, la manifestazione organizzata dalle “Donne in difesa della 194”, contro il decreto che finanzia la Guardia costiera libica, in discussione in parlamento.

Le donne vestite di nero e con una benda bianca agli occhi hanno denunciato il tentativo di non vedere quello che sta avvenendo nel Mediterraneo centrale dove la Guardia costiera libica “insegue, sperona e spara sulle barche cariche di donne, bambini e giovani migranti”.

Insieme ad altre cento associazioni che si battono per i diritti umani e per la salvezza in mare delle persone migranti, le donne chiedono di ripristinare un programma di ricerca e salvataggio delle barche in mare, di ridare dignità alle ONG, le uniche che operano in mare attualmente. Inoltre è stato chiesto la chiusura dei centri di detenzione in Libia, “veri e propri lager, dove le donne vengono abusate e stuprate, gli uomini sottoposti a tortura e schiavizzati”.

“Non possiamo far finta di non vedere – hanno dichiarato le manifestanti – diciamo no al finanziamento della guarda costiera libica”.