Ncc, l’Assessore Vitali: “Avanti con la regolamentazione nell’interesse di città e operatori”

CIVITAVECCHIA – “Non scendo ovviamente ai livelli cabarettistici del presidente di Italia Ncc, Notarbartolo. La sua reazione, aggiunta alle numerose attestazioni ricevute (quelle sì) dai cittadini della mia città esasperati da questo viavai di Ncc che paralizza il traffico, mi fa tuttavia essere certo di aver centrato nel segno. La risposta poco garbata e priva di ogni fondamento logico e razionale di fatto fa il paio di chi, a bordo di un furgone, con arroganza calpesta il diritto sacrosanto di Civitavecchia ad autodeterminarsi nelle scelte che legittimamente la riguardano.

Se questi sono i presupposti di un incontro con l’associazione, che rispetto nonostante la caduta di stile del suo presidente, ritengo che tale incontro non abbia ragione di esserci. Andrò quindi avanti, forte anche del plauso degli operatori della mia città, per far sì che le compagnie che vengono a Civitavecchia a fare business possano transitare per la bretella, che di fatto renderebbe la città vivibile per i civitavecchiesi. Il dubbio è: chi a tutti i costi vuole evitare questo percorso, è effettivamente in possesso della prenotazione dei clienti, necessaria per uscire dall’autorimessa? Come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato ma delle volte ci si azzecca”. Così l’assessore ai Trasporti, Dimitri Vitali