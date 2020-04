Nave passeggeri in arrivo da Barcellona, Tedesco: “Chiedo garanzie”

CIVITAVECCHIA – Partirà stasera alla volta di Civitavecchia un traghetto da Barcellona, con 50 passeggeri a bordo. Il Sindaco Ernesto Tedesco, in una lettera alle autorità governative, sanitarie e marittime ha espresso “forti riserve sul ripristino di una linea, quella Barcellona/Civitavecchia che, per decisione del Ministro competente, era stata sospesa ed in tal senso esprime, per quanto di sua competenza, un parere sfavorevole”.

Il primo cittadino continua comunque la sua lettera ricordando che “la città, com’è noto, è gravata da una situazione sanitaria che impone limitazioni e massima attenzione per evitare il rischio di potenziali ulteriori contagi. Laddove si dovesse ritenere possibile il ripristino di tale servizio, a parere dello scrivente appare necessario che questa amministrazione comunale abbia una dettagliata informativa sulle modalità di sbarco dei passeggeri”.

Di qui la richiesta di avere informazioni precise su “criteri e modalità di sicurezza e prevenzione con cui i passeggeri raggiungeranno, dopo lo sbarco, i mezzi privati per pervenire presso le loro abitazioni o dimore; dove i mezzi privati sosteranno in attesa di ricevere i passeggeri dopo il loro sbarco e quali controlli specifici saranno effettuati; se gli stessi passeggeri saranno accompagnati per gli opportuni controlli e per le cautele del caso fino ai propri mezzi privati, con l’assicurazione che gli stessi ne facciano effettivamente uso; se i mezzi privati saranno veicolati, attraverso uno specifico controllo, affinché prendano immediatamente il percorso più rapido per raggiungere le destinazioni dei passeggeri sbarcati senza commistione alcuna con la realtà cittadina, così come indicato dal Ministro dei Trasporti con provvedimento del 25 marzo 2020;quali criteri verranno adottati per coloro che eventualmente sbarcheranno senza disponibilità di un mezzo proprio e in particolare in quali strutture si intende farli alloggiare per il periodo di quarantena”.

L’arrivo della nave in Italia è previsto per la serata di domani.