Napoli e Mari: “San Romolo un successo della e per la città”

CIVITAVECCHIA – “Quando mi sono insediata mi hanno subito parlato di questo progetto che unisce il sociale alla musica. L’ho subito trovato geniale e credo i fatti questa sera ci abbiano dato ragione”. Così l’Assessore Cinzia Napoli commenta la serata musicale di “San Romolo” andata in scena ieri sera al Teatro Traiano.

“Voglio soffermarmi sul ringraziamento a chi ha reso possibile questa serata – prosegue Napoli – Dal sindaco che ha subito accettato questo progetto, alla Fondazione Cariciv con la presidente Sarracco che lo ha sponsorizzato e dai dipendenti dei servizi sociali rappresentati ieri sera in sala da Isabella Pizza che hanno lavorato insieme al dirigente Marrani e alla funzionaria Bruna Berneschi alla lavorazione degli atti. Ai dipendenti dell’ufficio cultura e della dirigente Brullini e ai tecnici del Traiano. Sempre in tema di eccellenze mi piace sottolineare il lavoro immenso svolto da spazio eira, da Stazione Musica e da Wolly e Felix per realizzare questa serata. Un grazie anche alla nostra presidente del consiglio Emanuela Mari che ieri sera per motivi di salute non è potuta essere con noi e al nostro deputato Alessandro Battilocchio che ci ha seguito nei momenti organizzativi. Credo questo sia uno splendido progetto inclusivo ed esclusivo che veda la sinergia di una parte sana e viva del territorio. Grazie a tutti”.

“Ieri si è riaperto un teatro chiuso da tanti mesi con artisti di livello e per un motivo sociale. Un progetto che abbiamo fortemente voluto insieme all’assessore Napoli che ha visto i consensi di tutta la città. Speriamo di farlo diventare un appuntamento fisso della città” le parole invece del presidente del consiglio comunale Emanuela Mari.